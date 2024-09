🎥 Evenepoel noemt drie ex-renners die hem geïnspireerd hebben maar verliest één zaak compleet uit het oog

Remco Evenepoel heeft heel wat inspiratiebronnen. Ook de prestaties van enkele ex-renners motiveren hem om het zelf zo goed mogelijk te doen.

Remco Evenepoel is op zijn beurt ook een grote inspiratie voor heel wat fietsers en wielrenners. Dat zal alleen maar zijn toegenomen na zijn dubbele triomf op de Olympische Spelen. Natuurlijk heeft hij ook zelf voorbeelden waar hij naar opkijkt. Bij Black Cyclists Network, een wielerclub voor zwart en bruine fietsers in Europa, hebben ze daar naar gepolst.

Evenepoel maakt zijn keuze

Ze konden Evenepoel kort interviewen en vroegen hem naar de namen van drie voormalige wielrenners die hem geïnspireerd hebben. Evenepoel moest er even over nadenken en somde vervolgens de namen op van Philippe Gilbert, Mark Cavendish en Alberto Contador. Het interview werd zelfs even onderbroken door een hartelijke groet tussen de interviewer en een andere wielrenner.

De interviewer vond dat Evenepoel wel geweldige antwoorden had gegeven, omdat hij iets heeft van de drie vernoemde kampioenen. Hij kan tegenwoordig behoorlijk goed sprinten, heeft een grote motor en kan ook goed bergop rijden. De sprintersbenen van Cav, de motor van Gilbert en de klimmersbenen van Contador: dat is een heerlijke combinatie.

Remco Evenepoel is natuurlijk wel één ding uit het oog verloren: Mark Cavendish is helemaal nog geen ex-renner. Het is wel zo dat min of meer wordt aangenomen dat de Britse spurtbom aan zijn laatste seizoen bezig is. Tijdens de Tour de France werd hij nog alleen recordhouder qua aantal Tourritzeges, met eentje meer dan Eddy Merckx.

Afwachten wat Cavendish beslist

Sindsdien heeft Cavendish geen wedstrijd meer gereden, maar hij heeft wel twijfel gezaaid of hij niet toch nog een jaartje door zou gaan. Afwachten dus wat ze in het kamp Cavendish beslissen.