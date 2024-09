De afwezigheid van Wout van Aert verandert dan toch niet alles: bondscoach Sven Vanthourenhout verduidelijkt

Wout van Aert er op een kampioenschap bij hebben of niet: het maakt een wereld van verschil. Toch zal op het WK niet alles anders zijn.

Dat heeft bondscoach Sven Vanthourenhout verduidelijkt tijdens de persconferentie waarin hij zijn selectie voor het WK heeft voorgesteld. Het spreekt voor zich dat die selectie haast volledig ten dienste van Remco Evenepoel zal staan. "Voor een goed begrip: ook met Wout van Aert erbij zou Remco Evenepoel altijd de vooruitgeschoven kopman geweest zijn", zet Vanthourenhout de puntjes op de i.

In dat opzicht is er dus weinig tot niets veranderd. Door de stijgende vorm van Van Aert had de bondscoach zich nochtans optimistisch uitgesproken over diens kansen op het WK. "Als Wout kon rijden zoals hij dat in de Vuelta deed, had hij in Zürich altijd wel een kans gehad", zo staaft Vanthourenhout zijn eerdere verklaringen. Inmiddels weten we dat Van Aert überhaupt zijn kansen niet kan verdedigen.

Vanthourenhout bevestigt status Van Gils

Hoewel Evenepoel aangeduid is als kopman, gaf Vanthourenhout tijdens zijn persmoment dus aan dat Team Belgium het wel enigszins over een andere boeg moet gooien. "Dan kijk ik inderdaad naar Maxim Van Gils." Vanthourenhout had eerder al laten weten dat hij Van Gils nu aanduidt als schaduwkopman, de tweede optie achter Remco Evenepoel.

"Na het voorjaar had ik met Maxim al afgesproken dat hij zonder tegenslag op een selectie voor het WK kon rekenen." De renner van Lotto Dstny kruidde een sterk voorjaar met podiumplaatsen in Strade Bianche en de Waalse Pijl en een overwinning in Eschborn-Frankfurt. Het draait natuurlijk wel over de vorm waar hij nu over beschikt.

Bondscoach heeft vertrouwen in back-up van Evenepoel

"Ik hoor goede dingen over hem", heeft Vanthourenhout er vertrouwen in. Het rijden van een sterk WK zou voor Van Gils een goede manier zijn om de ophef die hij in de Tour veroorzaakte, na een incident met Capiot, helemaal te doen vergeten. "Na de Tour heeft Maxim een doel gemaakt van het WK. Hij rijdt eerst nog de Canadese koersen en zal daarna klaar zijn voor Zürich."