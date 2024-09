Julian Alaphilippe laat door beslissing na vertrek bij Soudal Quick-Step ander team met kater achter: "Het is nu zo"

Julian Alaphilippe weet dat hij niet iedereen tevreden kan stellen. Bij Soudal Quick-Step gaat hij weg. De Fransman zal volgend seizoen voor Tudor Pro Cycling uitkomen.

Zijn keuze om de wielerformatie van Fabian Cancellara te vervoegen betekent meteen ook dat hij een aantal andere teams teleurstelt. Er waren immers wel meerdere ploegen die achter zijn diensten hengelden. Logisch voor iemand met zo'n palmares. Het was bekend dat onder andere TotalEnergies hard inzette op de komst van Alaphilippe.

Aangezien het een Franse ploeg is, werd TotalEnergies wel goede kansen toegedicht om de tweevoudig wereldkampioen binnen te halen. Jean-René Bernaudeau blijft in een interview met Centre Presse verweesd achter. "We hebben erin geloofd. Julian Alaphilippe had ons veel uitnodigingen voor koersen kunnen bezorgen."

TotalEnergies grijpt naast Alaphilippe

Voor TotalEnergies kan iemand met zo'n grote uitstraling een wereld van verschil betekenen. Het is een ploeg met ProTour-status, wat betekent dat het niet automatisch startrecht heeft in de grote wielerwedstrijden. "Het is nu zo. Het is jammer dat Julian Alaphilippe niet naar ons komt", kan Bernaudeau niet anders doen dan zich bij de zaken neerleggen.

Op zich kan Tudor voor Alaphilippe wel een goede bestemming zijn, denkt Bernaudeau. "Het Tudor-project is een mooi project, dat van Uno-X ook." Daarmee zinspeelt de sterke man van TotalEnergies op de strijd voor de wildcards in de Tour. Aangezien Alaphilippe naar Tudor gaat, kan die ploeg wel eens een wildcard bemachtigen en dat kan ten koste gaan van Uno-X.

Bernaudeau moet verder

Wat gaan ze ondertussen bij TotalEnergies beginnen? "We gaan binnen enkele dagen zes namen aankondigen met een contract voor 2025", vertelde Bernaudeau een paar dagen geleden. "Er zullen één of twee renners van Vendée U bij zitten." Ondertussen heeft er met Rayan Boulahoite al een renner van de ploeg uit de eerste nationale divisie in Frankrijk getekend.