📷 Wout van Aert laat nog eens kort van zich horen na zijn zware valpartij

Wout van Aert moest een streep trekken onder zijn seizoen na zijn val in de Vuelta. Op zijn Strava heeft Van Aert nu van zich laten horen.

Op 3 september heeft Wout van Aert jammer genoeg een punt moeten zetten achter zijn. In een afdaling in de Vuelta ging Van Aert uit de bocht en knalde hij op een rotswand. Vooral de rechterknie van Van Aert was stevig geraakt.

Hij moest zelfs enkele dagen in het ziekenhuis van Herentals blijven om een infectie te vermijden. Intussen is Van Aert wel weer thuis, maar hij heeft toch een streep moeten trekken onder zijn seizoen op weg.

Geen EK op de weg komende zondag, nota bene op zijn 30ste verjaardag, maar ook het WK in Zürich. Met hoe Van Aert bergop reed in de Vuelta had hij in Zwitserland zeker een kans gemaakt op een medaille.

Van Aert upload val op Strava

Intussen heeft Van Aert ook kort van zich laten horen. Op Strava heeft hij de etappe geüpload waar hij zwaar tegen de grond ging. "Knie kapot. Gevallen en de koers verlaten", schreef Van Aert er nog bij.

Wanneer en of we Van Aert deze winter in het veld gaan zien is nog niet duidelijk. Wellicht zal hij net als vorig seizoen slechts enkele crossen rijden om zich vooral te focussen op het voorjaar van 2025.