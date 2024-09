Jasper Philipsen legt uit waarom hij niet bij zijn maatje Tadej Pogacar koerst

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het contract van Jasper Philipsen liep eind dit jaar af. Ondertussen heeft onze landgenoot een nieuwe overeenkomst gesloten met Alpecin-Deceuninck.

Het heeft een hele tijd geduurd, maar uiteindelijk koos Jasper Philipsen er toch voor om bij Alpecin-Deceuninck te blijven. “Ik ben blij met het voorstel dat gekomen is, en ik ben blij dat ik bij de ploeg kon blijven”, aldus Philipsen in de podcast Stamcafé Koers.

Blijven was zijn eerste keuze, ook al heeft zijn maatje Tadej Pogacar geprobeerd om hem naar UAE Team Emirates te krijgen.

“Ja, Tadej heeft er weleens iets over gezegd dat ik naar UAE moest komen, maar natuurlijk weet hij ook dat UAE daarin keuzes maakt. Het zou leuk zijn om nog eens met hem in de ploeg te rijden, maar ik denk dat dit ook gewoon sportief de beste keuze was.”

De bedoeling is immers om in de Tour de France te scoren en dat kan volgens Philipsen het best gebeuren bij Alpecin-Deceuninck. Niet veel ploegen zullen zoveel renners inzetten om de lead-out te verzorgen.

Zeker ook als een topper als Mathieu van der Poel daar deel van uitmaakt. “Hoe Mathieu dat kan en wil doen voor mij, is een enorm privilege. We verstaan elkaar goed, onze relatie buiten het fietsen is ook goed. Ik zou hem ook een vriend kunnen noemen.”