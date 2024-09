Nederlander heeft enorm veel kritiek op organisatie van het EK in Limburg

Op het EK tijdrijden woensdag pakte Daan Hoole de vierde plek. De Nederlander had achteraf de nodige kritiek op de organisatie.

Amper zeven seconden achterstand had Daan Hoole op Mattia Cattaneo die de derde plek pakte op het EK tijdrijden. Dan gaat het om details die uiteindelijk het verschil maakten.

“Het ging best wel goed, ik had een prima start. Op het technische gedeelte ging het niet super, maar daarna kon ik mijn power en positie behouden. Dat ik zo dicht bij het podium zit, is nu wel jammer”, vertelt de Nederlander aan Indeleiderstrui.

Nochtans was het een gouden kans om een medaille te pakken, met de afwezigheid van onder meer grote namen als Filippo Ganna, Joshua Tarling, Remco Evenepoel en Wout van Aert. En dat beseft de Nederlander ook.

Hij had echter wel de nodige kritiek op de organisatie van het EK. “We konden ook maar één keer verkennen, doordat er eigenlijk helemaal geen officiële verkenning was. Dat was eigenlijk wel een schande, dat je de bochten niet kan rijden met afgezette hekken.”

Hoole vindt dat onbegrijpelijk, zeker voor een land als België dat zo koersminded is. “Vorig jaar kon het in Drenthe wel gewoon en normaal is er altijd wel wat ruimte ergens. In België zijn er ook altijd veel koersen, dus je zou zeggen dat het ergens zou moeten lukken.”