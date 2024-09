Geen Spelen, EK en WK: De Lie doet boekje open over zijn relatie met bondscoach Vanthourenhout

Arnaud De Lie rijdt straks de Canadese koersen in Québec en Montreal. In tegenstelling tot vorig jaar komt hij niet aan de start van het Europees kampioenschap.

Geen Arnaud De Lie op het EK wielrennen of het WK wielrennen. Vorig jaar stond De Lie wel aan de start van het EK in Nederland. Toen deed hij op het einde nog een stevige lead-out voor Wout van Aert op de VAM-berg.

Van Aert sprintte toen naar de tweede plaats, Laporte bleef buiten schot en greep de Europese titel. De Lie zelf werd nog tweede. Voor de Belgische kampioen blijft het voorlopig wel bij dat ene kampioenschap bij de profs.

De Lie over relatie met Vanthourenhout

De Lie behoort niet tot de vaste kern van bondscoach Vanthourenhout. Hoe is zijn relatie met de vertrekkende bondscoach? "Bwa, hoe moet ik het verwoorden... We hebben een gewone werkrelatie", zegt De Lie bij HLN.

De taalbarrière maakt het toch wat moeilijker voor De Lie om zich goed uit te drukken in het Nederlands. Voor de Spelen had De Lie wel een goed gesprek met de bondscoach, waarin hij duidelijk maakte dat hij niet speciaal zin had voor het EK.

Bij de nieuwe bondscoach hoopt De Lie er wel vaker bij te zijn. "De Belgische ploeg is toch iets. Dit jaar is het WK te zwaar, en het EK is niet uitdagend genoeg, maar ik vind wel dat ik mijn plaats in de selectie heb. Misschien met een nieuwe bondscoach... Maar Sven heeft ook goed werk geleverd."