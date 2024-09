Nederlander bijzonder boos dat hij niet naar het WK mag: "Als ik die selectie niet haal..."

Mathieu van der Poel wordt op het WK in Zürich de uitgesproken kopman bij Nederland. Niet iedereen is het echter eens met de selectie van bondscoach Koos Moerenhout.

Mathieu van der Poel, Oscar Riesebeek, Wilco Kelderman, Bart Lemmen, Frank van den Broek, Daan Hoole, Bauke Mollema, Sam Oomen en Sjoerd Bax. Met die negen renners trekt Nederland eind september naar het WK.

Doordat Van der Poel de uittredende wereldkampioen is, mocht Nederland een extra renner meenemen naar Zürich. Wout Poels viel toch naast de selectie en daar is de Nederlander niet over te spreken.

Poels niet geselecteerd voor het WK in Zürich

"Ik heb de bondscoach na de Tour een berichtje gestuurd", zegt hij bij In Koers. "Ik heb hem verteld dat ik heel graag wilde rijden en dat ik een hoogtestage zou inplannen en m’n programma zou bepalen met het oog op het WK."

"Ik zat in Engeland toen ik gebeld werd. Even later hing ik heel teleurgesteld op en ik was nog meer teleurgesteld toen ik zag welke renners hij wel heeft geselecteerd. Als ik die selectie niet haal, hangt de vlag er wel erg slecht bij."

Volgens Poels had hij op het zware parcours in Zürich zijn rol kunnen spelen. "Ik heb niet om een beschermde status gevraagd en ook niet gezegd dat ik niet wilde knechten. Ik heb volgens mij een goed seizoen gereden, vooral op parcoursen vergelijkbaar met die van het WK.