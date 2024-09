Tiesj Benoot onthult dé grootste kwaliteit van bondscoach Sven Vanthourenhout

Tiesj Benoot is er straks op het WK in Zürich opnieuw bij. Hij is één van de vaste waardes van bondscoach Sven Vanthourenhout, die straks wel vertrekt.

Op de Olympische Spelen in Tokio en Parijs was Tiesj Benoot erbij en met het WK van dit jaar erbij was Benoot er op vier van de vijf laatste WK's bij. Enkel 2022 miste hij, na een zware valpartij op stage in Livigno.

Benoot is dan ook trots dat hij de laatste jaren een vaste waarde is geworden in de WK-ploeg. Hij heeft dan ook een goede verstandhouding met bondscoach Sven Vanthourenhout. "Hij weet wat hij aan mij heeft", zegt Benoot bij Het Nieuwsblad.

Benoot over bondscoach Vanthourenhout

Na het WK in Zürich vertrekt Vanthourenhout wel bij Belgian Cycling. Dat vindt Benoot natuurlijk jammer, want hij vond Vanthourenhout een goede peoplemanager. En dat is voor een bondscoach belangrijk.

Want Vanthourenhout moet telkens een ploeg maken voor amper een week. Al zijn het dus wel bijna altijd dezelfde renners die geselecteerd worden. En met Van Aert en Evenepoel had Vanthourenhout geluk met een goede generatie.

"Maar het is wel zijn verdienste om ze te laten samenwerken. Voor de Olympische Spelen had hij gerust vier renners kunnen selecteren die kans maakten op de zege, maar wie ging er dan op kop rijden?", stelt Benoot.