Mathieu van der Poel heeft mooie verrassing in petto voor zijn supporters

Mathieu van der Poel rijdt het EK en het WK. En daar zou hij nog een leuk staartje aan willen breien.

De laatste overwinning van Mathieu van der Poel van dit jaar dateert al van Parijs-Roubaix. Met de grote kampioenschappen voor de deur wil de regerende wereldkampioen de teller weer in gang doen schieten.

Met het EK en WK op de agenda lijkt hij twee kansen te hebben, maar de Nederlander zou daar wel nog eens een derde kans bij kunnen krijgen. Hij overweegt om het WK gravel op 6 oktober in Leuven aan zijn programma toe te voegen.

Dat vertelde hij vrijdagavond op een persmoment van de Nederlandse ploeg als vooruitblik op de wegrit van het EK die zondag gereden worden. In 2022 reed MVDP de eerste editie van het WK gravel, toen ploegmaat Gianni Vermeersch won.

“Als ik in België ben, dan gravel ik eigenlijk 9 op de 10 keer”, klinkt het. “Het is wel iets wat ik ook gewoon leuk vind om te doen, het is eens iets anders. Maar als ik mee zou doen, dan is het niet gewoon om maar mee te doen.”

“Het is de week na het WK in Zürich, maar zoals het er nu naar uitziet, is de kans groter dat ik het wel doe dan dat ik het niet doe”, heeft hij goed nieuws voor de supporters.