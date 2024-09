Mathieu van der Poel maakt duidelijk hoe hij kleine WK-kans zo groot mogelijk wil maken: "Dat is toch wel belangrijk"

Eerst komt het EK eraan, maar Van der Poel zit deels toch al met zijn hoofd bij het WK. Hij beseft dat ook daar de kans op winst niet bijster groot is. Dan maar er zelf alles aan doen om die kans zo groot mogelijk te maken.

Mathieu van der Poel heeft in een gesprek met Wielerflits verduidelijkt wat hem met het oog op het WK zoal bezighoudt. Zijn gewicht is één van die zaken. "Ja, ik probeer toch iets lichter te staan dan in het voorjaar. Dat is toch wel belangrijk richting het WK." Om de kasseien van Parijs-Roubaix te trotseren, mag je wat steviger in het vel zitten. In Zürich zullen de lichtgewichten wel in het voordeel zijn.

Daar krijgen de renners een bergachtig terrein voorgeschoteld, maar het blijft een wereldkampioenschap. Dat is iets heel anders dan zomaar een eendagskoers of een etappe uit een rittenkoers. Een eerste zaak om rekening mee te houden is de afstand. "Ik heb ook een paar langere trainingen gedaan. Het WK zal toch ook een lange wedstrijd worden."

Van der Poel wijst naar 'het nieuwe wielrennen'

Als Van der Poel er niet in zou slagen om zijn wereldtitel te verlengen, dan hebben we hem relatief weinig in de regenboogtrui gezien. Van der Poel won in 2024 grote koersen, maar heeft vrij weinig koersdagen op de teller. Heeft hij daar spijt van? "Neen, toch niet. We hebben de planning zo gemaakt. Helaas is dat ook een beetje het nieuwe wielrennen: minder koersen, veel stages. Dat is een beetje de nieuwe trend."

Laat ons er nu nog maar niet vanuit gaan dat hij zijn wereldtitel zeker kwijt is. Met Van der Poel weet je immers nooit. Een eerste voorwaarde om kans te maken is dat de voorbereiding loopt zoals hij dat wenst. "Wat er na de Ronde van Luxemburg nog moet gebeuren? Gezond blijven en goed herstellen, zoals het cliché zegt. Ik denk dat dat het belangrijkste zal zijn."

Van der Poel op zoek naar Europese titel

Het zou ook wat zijn moest hij in Luxemburg kunnen arriveren als Europees kampioen. Eerst maar eens kijken wat hij zondag op het EK doet.