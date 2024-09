Remco Evenepoel én Wout van Aert én Lotte Kopecky: "Dat is toch ook niet niks"

Belgian Cycling neemt na het WK afscheid van bondscoach Sven Vanthourenhout. Het wordt voor zijn opvolger geen gemakkelijke opdracht.

Patrick Lefevere vindt dat Sven Vanthourenhout zijn job als bondscoach naar behoren heeft uitgevoerd. De voorbije jaren waren de resultaten bijzonder goed, maar toch vertrekt hij.

“Met renners als Remco en Wout van Aert moet je geen tactisch genie zijn, maar Sven heeft alle conflicterende belangen die eigen zijn aan de nationale ploeg altijd goed gemanaged”, zegt Lefevere aan Het Nieuwsblad.

Zeker na het WK van Leuven in 2021 stond een vuurpeloton klaar om hem neer te kogelen, maar hij wist de perceptie rond zijn persoon helemaal te keren. Dat hij vertrekt bij de wielerbond, ondanks alle successen is dan ook vreemd voor Lefevere.

“In Tubeke staan de budgetten blijkbaar onder druk: er is geen ruimte voor opslag en in de toekomst worden de winstpremies voor de renners gehalveerd. Het is een vreemde tegenstelling: we hebben de meest succesvolle generatie coureurs sinds de jaren zeventig, maar dat kost de bond blijkbaar meer dan het opbrengt.”

Sponsorgelden binnenhalen is nooit gemakkelijk, dat weet Lefevere ook wel. En de bond heeft weinig te bieden. “In principe alleen banners op het BK en een trui op EK en WK. Maar als Remco én Wout van Aert én Lotte Kopecky die dragen, is dat toch ook niet niks.”