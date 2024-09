Tim Merlier spreekt klare taal over strijd met Jasper Philipsen op het EK

Het is en blijft een vreemde situatie. De Belgische EK-selectie heeft met Philipsen en Merlier twee topsprinters.

Het parcours van het EK heeft alles om uit te draaien op een massasprint. Met Jasper Philipsen en Tim Merlier zitten er twee echte rassprinters in de Belgische EK-selectie.

Dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat twee Belgen tegen elkaar sprinten, elk met hun eigen lead-out. “De bespreking met de coach moet nog gebeuren, maar daar ziet het wel naar uit, ja”, zegt Tim Merlier in Het Nieuwsblad.

“‘Tegen’ mekaar is ook zo’n groot woord. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we mekaar gaan hinderen. En we gaan ook niet de enige sprinttreintjes zijn.”

Een situatie die eigenlijk moeilijk uit te leggen is dat er twee sprinters zijn. “Kan zijn. Maar ik vind net dat de coach ballen heeft getoond door zowel mij als Jasper te selecteren. Dat verdient lof. Je moet het durven om iets te doen wat niet iedereen verwacht had.”

Al zal Merlier de eerste zijn om toe te geven dat hij niet de benen heeft om te sprinten. “Ik toch. Ik heb er geen probleem mee om aan te geven of ik goed of slecht ben. Anderzijds: als ik de meet ruik, kan ik soms nog net iets meer.”