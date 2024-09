Winnaar van grote ronde levert zelfs salaris in om naar Visma-Lease a Bike te kunnen gaan en legt uit waarom

Visma-Lease a Bike is zo'n aantrekkelijke bestemming geworden dat de winnaar van een grote ronde zelfs salaris wil inleveren om naar de ploeg van Wout van Aert te gaan. Dat is de keuze die Simon Yates gemaakt heeft.

Dat heeft de Britse klimmer verteld aan onder meer Cyclingnews en Wielerflits. "Toen de aankondiging verscheen dat ik van ploeg veranderde, las ik in veel commentaren dat er limieten zouden moeten zijn voor budgetten van ploegen. Maar ik was akkoord met een salarisvermindering om naar Visma-Lease a Bike te kunnen gaan."

Dat is toch wel een opmerkelijke verklaring voor een renner met zijn status. Yates won in 2018 nog de Vuelta. "Ik was zelf actief op zoek naar een overeenkomst. Ik wilde naar daar gaan, want ik wilde deel uitmaken van het beste team. Ik heb elf jaar de kans gehad om bij mijn huidig team mijn eigen ding te doen. Ik denk niet dat er iets verkeerd is om nu naar een andere ploeg te willen gaan."

Simon Yates al 32

Yates heeft uit bepaalde hoeken enige kritiek gekregen, maar hij blijft dus achter zijn keuze staan. "Het is een boeiende opportuniteit en het is het juiste moment om van ploeg te veranderen. Ik word er niet jonger op, maar ik heb nog de motivatie", zegt de 32-jarige ronderenner. "Als ik het later zou doen, dan deed ik het op het moment dat ik erop achteruitga. Dit is het goede moment."

Hij beschouwt Visma-Lease a Bike als één van de wielerformaties uit het kransje superploegen, zoals UAE dat ook ontegensprekelijk is. Yates wil weten hoe het is om bij zo'n ploeg te rijden. "Ik zou er spijt van hebben als ik niet eens naar één van die superteams zou gaan en zou ervaren wat het is om in één van de beste teams te zitten."

Yates bliksemafleider voor Vingegaard

Met Yates erbij hebben ze in de ploeg van Wout van Aert weer iemand die voor bliksemafleider kan spelen in de wedstrijden waarin ze ook Jonas Vingegaard opstellen.