Jasper Philipsen eerlijk na vierde plaats op EK en geeft zijn mening over winnaar Tim Merlier

Jasper Philipsen is er in niet in geslaagd om in zijn Limburg de Europese titel op de weg te pakken. Hij viel net naast het podium en moest tevreden zijn met de vierde plaats.

Jasper Philipsen had in zijn eigen provincie Limburg zijn zinnen gezet op de Europese titel op de weg. De sprinter van Alpecin-Deceuninck kreeg met Jonas Rickaert en Jordi Meeus een aparte lead-out in de Belgische ploeg.

Met Tim Merlier was een andere Belg echter de beste. Olav Kooij sprintte naar de tweede plek, Madis Mihkels snoepte de bronzen medaille nog af van Philipsen op de streep. Geen medaille dus voor Philipsen.

Philipsen eerlijk na 4de plaats op EK

"Ik heb mijn sprint gereden en ik was niet snel genoeg. Daar moet ik tevreden mee zijn", zei Philipsen achteraf eerlijk bij Sporza. "Iedereen kon vandaag zijn eigen ding doen en Tim was duidelijk de snelste."

"Hij is de verdiende winnaar. Zo simpel is het. Ik had zelf geen al te beste benen vandaag", gaf Philipsen eerlijk toe. "Ik had niet de beste benen, maar in een sprint kan alles veranderen." Merlier en Kooij waren duidelijk sneller.

"Ik kan mezelf niets verwijten." Is Philipsen nu ontgoocheld of blij met de zege van Merlier? "Natuurlijk ben ik blij voor Tim. Hij is de verdiende winnaar en hij was de snelste vandaag. En hij rijdt ook een heel sterk seizoen. Tim is een eerlijke winnaar."