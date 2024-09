Mathieu van der Poel denkt na over rijden van topkoers: "Het kan zeker wel"

Mathieu van der Poel rijdt straks niet alleen het EK op de weg, maar over twee weken ook het WK op de weg. Al kan daar nog een kampioenschap bijkomen in oktober.

Voor Mathieu van der Poel staan er nog twee wegkoersen op het programma in 2024: het EK op de weg en het WK op de weg. De Nederlander zal zijn wegseizoen zo afsluiten met 35 koersdagen op de teller.

Toch is de kans groot dat we Van der Poel begin oktober nog in actie zullen zien op het WK gravel in oktober in Leuven. "Er staat al lange tijd een vraagteken achter", zegt Van der Poel bij In de Leiderstrui.

Van der Poel heeft de knoop nog niet doorgehakt, maar de optie ligt wel zeker op tafel om het WK gravel te rijden. "We hebben nu gepland tot en met Zürich, maar het kan dus zijn dat we hem erbij pakken."

Gravel ligt Van der Poel wel

Het zal er vooral van afhangen hoe Van der Poel zich voelt na het WK op de weg. Al is het feit dat het WK in België wordt gereden wel een extra motivatie voor Van der Poel om toch deel te nemen. Als hij in België is, gravelt Van der Poel 9 op de 10 keer.

"Het is wel iets wat ik ook gewoon leuk vind om te doen, het is eens iets anders. Maar als ik mee zou doen, dan is het niet gewoon om maar mee te doen", stelt de Nederlander nog.