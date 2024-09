Stunt Lotte Kopecky ook op het WK? Bondscoach ziet bijzonder groot voordeel

Lotte Kopecky verbaasde op het EK wielrennen door de titel in het tijdrijden te pakken. Kan Kopecky straks op het WK twee madailles pakken?

Op de Olympische Spelen in Parijs greep Lotte Kopecky nog naast een medaille in het tijdrijden, mede door een valpartij moest ze tevreden zijn met een zesde plaats. In de wegrit veroverde ze wel de bronzen medaille.

Op het EK in eigen land nam Kopecky enkel deel aan het tijdrijden, waar ze dominant de Europese titel pakte. Straks op het WK in Zürich kan Kopecky zo meedoen voor twee medailles, in het tijdrijden en in de wegrit.

Kopecky ook medaillekandidaat op WK tijdrijden

"Er zit een week tussen de tijdrit en de wegrit", zegt bondscoach Ludwig Willems bij Sporza. "Lotte heeft ook zulke inspanningen nodig, om er naar de wegrit toe de vruchten van te plukken", zegt Willems.

De tijdrit wordt op 22 september gereden, de wegrit op 28 september. In de wegrit is Kopecky een van de topfavorieten, kan ze ook in de tijdrit nog eens stunten? "De concurrentie is iets groter, maar anderzijds: als je het tijdsverschil op het EK ziet ..."

"Plus: het parcours in Zürich is totaal anders. Er moet daar wat geklommen worden, iets wat in het voordeel van Lotte speelt." Kopecky zou dus van twee medailles mogen dromen op het WK in Zwitserland.