Tim Merlier onthult probleem in finale van het EK én zet criticasters opnieuw op hun plaats

Tim Merlier heeft op het Europees kampioenschap wielrennen het goud gepakt. Hij kreeg nochtans af te rekenen met pech in de finale én er waren vooraf ook twijfels over zijn vorm.

Met een valpartij en een opgave in de Renewi Tour en de BEMER Cyclassics waren er veel twijfels over Tim Merlier voor het Europees kampioenschap op de weg. Maar Merlier heeft opnieuw het tegendeel bewezen.

"Mentaal waren het niet de makkelijkste weken na die twee valpartijen. Ik was het zelf een beetje aan het verliezen", zei Merlier in zijn flashinterview. "Ik dacht eraan mijn mental coach te bellen deze week, maar ik heb het niet gedaan."

En Merlier wilde de criticasterz die twijfelden over zijn selectie en zijn vorm duidelijk van antwoord bieden op het EK. "Uit frustratie kan ik me hard maken en als ik links en rechts iets hoor dat me probeert te kraken, dan maakt me dat alleen maar sterker."

Kettingprobleem voor Merlier in laatste kilometer

Wat de zege van Merlier nog indrukwekkender maakt is het feit dat hij in de finale ook af te rekenen had met pech. "Mijn ketting ging eraf op 300 meter van de finish. Ik probeerde rustig te blijven en mijn ketting schoot er weer op."

"Daarna kwam ik er op het juiste moment uit. Het is bijna een droom die ik nu beleef. Neen, het dringt helemaal nog niet door", besloot de nieuwe Europese kampioen op de weg.