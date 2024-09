Evenepoel en Van der Poel zijn gewaarschuwd: weergaloze Pogacar spreekt straffe taal over WK

Tadej Pogacar heeft in de GP Montreal zijn favorietenstatus voor het WK in Zürich over twee weken nog wat kracht bijgezet. De Sloveen won met overmacht en spreekt met vertrouwen.

In de GP van Quebec viel Tadej Pogacar in het slot aan met drie renners van Lotto Dstny in zijn wiel, Arnaud De Lie kon hem het langst volgen. Net voor de sprint werden ze allemaal gegrepen, Pogacar werd wel nog zevende. In de GP van Montreal zette Pogacar zijn ploeg UAE Team Emirates aan het werk. Op 25 kilometer van de streep knalde de Sloveen van alles en iedereen weg. Hij bouwde zijn voorsprong uit en won met overmacht. De Spanjaard Bilbao werd door de vieringen van Pogacar tweede op 24 seconden, Alaphilippe sprintte op 40 seconden van de Sloveen naar de derde plaats. Van Gils werd vierde, Benoot zevende. Pogacar spreekt vertrouwen uit voor WK "Mijn benen waren ook heel goed, dus dit is een mooie dag", zei Pogacar achteraf. "Ik ben heel blij met deze overwinning op een zwaar en warm parcours, dus ik heb niks te klagen. Deze zege geeft een boost en extra vertrouwen voor over twee weken." "Ik kan echt niet wachten op het WK", waarschuwde Pogacar onder meer Evenepoel en Van der Poel. In Slovenië zal Pogacar nu de puntjes op de i zetten op zijn WK-voorbereiding. "Daar zal ik nog wat trainingen afwerken. Het is duidelijk dat ik er klaar voor ben."