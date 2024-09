José De Cauwer over blessure van Wout van Aert: "Dat is het belangrijkste signaal"

Geen Wout van Aert op de EK-wegrit op zijn 30ste verjaardag, hij moest een door een blessure afhaken. Al relativeert José De Cauwer het wel allemaal.

Met een valpartij in de 16de etappe van de Vuelta kwam er een einde aan het wegseizoen van Wout van Aert. Hij liep een diepe wonde op aan zijn rechterknie, waardoor Van Aert zelfs enkele dagen in het ziekenhuis moest blijven.

Van Aert ziet zo het EK en WK op de weg door zijn neus geboord, maar ook het WK gravel in Leuven en het EK gravel in Italië. Van Aert moet nu vooral focussen op zijn herstel om in het voorjaar te schitteren.

Geen blijvende schade bij Van Aert

Dat stelt ook José De Cauwer. "We gaan er allemaal van uit dat het goed komt en volgens wat we gelezen hebben in het medisch bulletin zal dat ook wel zo zijn. Er is niets ernstig aan de hand", zei hij bij Sporza.

"Het is natuurlijk wat het is, hij moet telkens opnieuw beginnen. Maar het belangrijkste signaal is dat het medisch allemaal te herstellen is." Er zou geen blijvende schade zijn aan de knie van Wout van Aert.

Dat is misschien wel het belangrijkste. Na zijn zware valpartij in 2019 in de Tour werd ook gevreesd voor blijvende schade, maar Van Aert herstelde ook toen volledig.