Merlier een uitdager voor Van der Poel en Van Aert? "Dat zijn belangrijke troeven"

Tim Merlier is aan een topseizoen bezig met al 14 overwinningen, vooral in de massasprint. Mario De Clercq ziet Merlier ook schitteren in het voorjaar.

Twee ritten in de AlUla Tour, drie ritten UAE Tour, Nokere Koerse, de Scheldeprijs, drie ritten in de Giro, twee ritten in de Baloise Belgium Tour, een rit in de Ronde van Polen en nu de Europese titel.

Voor Tim Merlier is 2024 een boerenjaar, nooit won hij meer in een seizoen. Vorig jaar won Merlier elf keer, in 2021 negen keer. En volgens bondscoach Vanthourenhout moet het beste nog komen voor Merlier.

Want Merlier is eigenlijk nog maar zo'n vier jaar echt wegrenner. In 2019 reed Merlier even met een zwarte trui rond omdat hij geen ploeg vond. De broers Roodhooft haalden hem binnen en Merlier werd prompt Belgisch kampioen.

Scoort Merlier in Parijs-Roubaix?

Ook Mario De Clercq, die Merlier al bijna 20 jaar kent van in het veldrijden, ziet Merlier nog beter worden. Hij ziet Merlier vooral scoren in Parijs-Roubaix, waar hij in 2023 ook 23ste werd. "Dat moet hem 100% liggen", zegt hij bij HLN.

"In gelijk welke (weers)omstandigheden. Oké, ook daar zal alles wat moeten meezitten - Tim is geen Van Aert en Van der Poel die bij pech een scheve situatie in no time kan rechttrekken. Maar hij heeft 'fond'. Is sterk en explosief. Én stuurvaardig. Dat zijn belangrijke troeven."