Sprinter Arne Marit (Intermarché-Wanty) krijgt stevig verdict na zware valpartij

Het seizoen van sprinter Arne Marit (Intermarché-Wanty) zit er op. De Belg kwam afgelopen zondag stevig ten val in een wedstrijd in Frankrijk.

In de Grote Prijs Isbergues, gewonnen door Arvid de Kleijn, ging Arne Marit afgelopen zondag stevig ten val. De Belg van Intermarché-Wanty liep volgens Het Nieuwsblad een drievoudige sleutelbeenbreuk op.

Marit zou een streep moeten trekken onder zijn seizoen en vandaag al onder het mes gaan in het ziekenhuis van Herentals. Komende zondag was Marit normaal een van de favorieten geweest in de Gooikse Pijl.

Tweede blessure voor Marit in 2024

Voor Marit is het opnieuw een stevige opdoffer. In het voorjaar brak Marit al zijn enkel na een valpartij in de Scheldeprijs. Hij moest daardoor tien dagen in het gips en kon pas twee maanden later opnieuw weer koersen.

Marit reed deze zomer ook nog de Vuelta, waar hij vierde werd in de derde rit en achtste in de vijfde etappe. Daarna kon hij geen resultaat meer neerzetten. De Grote Prijs Isbergues was zijn eerste koers sinds de Vuelta.

Winnen lukte dit jaar niet voor Marit, zijn enige zege dateert al van 2021 met de GP du Morbihan. In de Ronde van Valencia en de Ronde van Catalonië kwam Marit wel dichtbij met een tweede plaats.