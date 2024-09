Uitdager voor Evenepoel en Pogacar? Alaphilippe spreekt zich uit over WK in Zürich

Julian Alaphilippe is aan zijn laatste weken bezig bij Soudal Quick-Step. In Montreal toonde de Fransman dat hij klaar is voor het WK in Zürich.

In de GP van Quebec eindigde Alaphilippe vrijdag op de 81ste plaats, in de GP van Montreal verging het de Fransman veel beter. Na Tadej Pogacar en Pello Bilbao sprintte hij naar plek drie, net voor Maxim Van Gils.

Aan Tadej Pogacar, die op 25 kilometer van de streep wegreed van de rest, was er volgens Alaphilippe weinig te doen. "Toen hij versnelde, had hij meteen een grote voorsprong. Iedereen reed op dat moment al op de limiet."

"We probeerden nog wel met een aantal ploegen te achtervolgen. Ik heb nog even gedacht dat het kon, maar we kwamen toch niet dichter." Alaphilippe werd zelf dus derde. "In Montreal eindig je niet zomaar op het podium. Daar is de koers veel te lastig voor."

Alaphilippe klaar voor WK

Alaphilippe lijkt dus klaar te zijn voor het WK in Zürich, waar hij de concurrentie aangaat met Evenepoel, Pogacar en Van der Poel. "Met mijn timing zit het goed. Ik heb in de Tour of Britain hard gewerkt en reed in Canada met een goed gevoel rond."

Zaterdag komt Alaphilippe ook nog aan de start van de SUPER 8 Classic, zijn laatste koers voor het WK. "Maar wat ik nu vooral moet doen, is rusten en herstellen. Die jetlag moet nu uit mijn lijf."