Wie volgt Sven Vanthourenhout op als bondscoach? Twee ex-renners haken nu al af

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft de lat voor zijn opvolger nog wat hoger gelegd na het EK. Twee ex-renners passen al voor de job van bondscoach.

Met het Europees kampioenschap achter de rug wacht er bondscoach Sven Vanthourenhout nog één opdracht: het wereldkampioenschap in Zürich. Daarna verlaat hij Belgian Cycling na heel wat successen.

Op dat WK in Zürich is Remco Evenepoel het speerpunt van de Belgen en maakt hij opnieuw kans om twee keer goud te pakken. Neemt Vanthourenhout afscheid in schoonheid? Het zou de opdracht voor zijn opvolger nog moeilijker maken.

Steels en Vanmarcke passen voor job als bondscoach

Want deze zomer pakte Evenepoel al de dubbel op de Olympische Spelen in Parijs, op het EK was Merlier dan weer de sterkste. Hun ploegleider bij Soudal Quick-Step, Tom Steels, past voor de job van bondscoach.

"Dat is een hele andere job", zegt de viervoudige Belgische kampioen op de weg bij Radio 1. "Ik vind het mooi om bij een ploeg te werken die competitief is. En dat wil ik nog even blijven doen."

Ook Sep Vanmarcke, sinds zijn wielerpensioen ploegleider bij Israel-Premier Tech, lijkt niet de opvolger te worden. "Dat is momenteel niet aan de orde", zei Vanmarcke op VRT1. "Maar ik zou mijn telefoon wel opnemen als ze bellen."