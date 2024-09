Bondscoach vertelt hoe het nu echt gaat met Wout van Aert en of valpartij in Vuelta sporen zal nalaten

Geen Wout van Aert op het EK in Limburg. Daar zat zijn valpartij in de Vuelta voor tussen.

Wout van Aert was een van de kopmannen voor de Belgische ploeg op het EK, maar een valpartij in de Vuelta zorgde ervoor dat hij niet van de partij was in Limburg.

“Hij heeft tijd nodig om te herstellen,” zegt bondscoach Sven Vanthourenhout in de Tafel van Gert op Play4. “Mentaal en fysiek is de impact heel groot.”

“Wout heeft al een aantal keer slagen in zijn carrière gekregen, maar de val in Dwars door Vlaanderen in Waregem in het voorjaar aan 70 à 80 kilometer per uur in een afdaling had heel grote gevolgen.”

In de Vuelta stond Van Aert er weer helemaal, met drie ritzeges, de groene trui en het bergklassement in handen. “Maandenlang heeft hij gerevalideerd en wanneer je dan echt terug bent op je allerhoogste niveau opnieuw eruit gehaald worden, dat heeft gevolgen.”

Gert Verhulst vroeg de bondscoach of dit gevolgen heeft voor de toekomst van Wout van Aert. “Neen”, zegt Vanthourenhout, terwijl hij druk met het hoofd schudt.

“Wout kennende zal hij zich erover zetten en binnen x-aantal weken gaat hij weer aan de slag. Al mogen we het ook niet als vanzelfsprekend vinden. Mentaal is dat een heel zware dobber.”