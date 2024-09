De man die de EK-titel van Merlier redde: "Hij heeft me achteraf bedankt en de bondscoach ook"

Tim Merlier werd zondag Europees kampioen op de weg. Al was dat bijna fout afgelopen door een lekke band.

Op 90 kilometer van de finish reed Tim Merlier zijn achterband plat. Als bij wonder stond even verder ex-bondscoach Carlo Bomans met een wiel klaar.

“Vanuit het peloton riepen enkele landgenoten toe dat Tim lek stond. Ik had een sleutel bij me en verwisselde vliegensvlug het wiel”, zegt Carlo Bomans over zijn heldenmoment aan Het Nieuwsblad.

Mocht hij er niet gestaan hebben, dan had Merlier een pak tijd verloren en was hij misschien nooit meer vooraan geraakt, want de koers brak toen echt los. En dan was er nooit een Europese titel geweest.

Na de finish vertelde de kersverse Europese kampioen over dat moment. Hij had echter niet beseft dat het de ex-bondscoach was die hem geholpen had.

“Ik las het ook”, lacht Bomans nog. “Maar zondagavond was hij wel al op de hoogte. Voor de toost met een glaasje champagne heb ik in ieder geval een bedankje van hem gehad. Van de bondscoach ook trouwens.”