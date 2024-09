Europese trui als hoogtepunt? Merlier haalt er tekst van bekend liedje bij om ambities in de verf te zetten

Tim Merlier heeft de Europese sterrentrui op zak. Het zou wel eens het hoogtepunt van zijn carrière kunnen zijn.

Tim Merlier is zondag Europees kampioen geworden. Een straffe prestatie van onze landgenoot, die eigenlijk niet in de voorlaatste versie van de EK-selectie opgenomen was.

Toch heeft hij het geflikt en dat zorgde na de finish voor de nodige emoties en tranen bij de renner van Soudal-QuickStep. Het zou zomaar eens het hoogtepunt van zijn carrière kunnen zijn.

Al wil Merlier daar eigenlijk niet van weten en verwijst hij naar de songtekst van ‘Freed From Desire’ van de Italiaanse zangeres Gala.

“Er is een liedje dat zegt 'People just want more and more'”, vertelt Merlier aan Het Belang van Limburg. “Dus ja, ik wil nog meer realiseren.”

Al lijkt zijn palmares wel al goed gevuld. “Als je me deze vraag had gesteld op mijn achtste, dan had ik onmiddellijk getekend voor twee Belgische driekleuren en een Europese sterrentrui.”

Het was in ieder geval een ongelofelijk moment om op dat podium de Brabançonne te horen en dat ook nog eens voor eigen publiek. “Dat is genieten. Het is altijd mooi om in eigen land een mooie koers te winnen. Maar Europees kampioen worden in eigen land…”