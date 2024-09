Is hij al uitgefeest na Parijs? Vanthourenhout zegt of Evenepoel klaar is voor WK

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eind deze maand staat het WK op de weg nog op de agenda. Het is uitkijken of Remco Evenepoel ook deze hoofdprijs kan pakken na een al fantastisch 2024.

Remco Evenepoel is de absolute kopman voor de wegrit op het EK in het Zwitserse Zürich. Gert Verhulst vroeg bondscoach Sven Vanthourenhout maandagavond hoe het ondertussen met de dubbele olympische kampioen gaat.

“De laatste dagen is hij zeer positief”, vertelt Vanthourenhout in de Tafel van Gert op Play 4. “Het is een enorm zwaar jaar voor hem geweest. Een mooi en fantastisch jaar.”

Gert Verhulst vraagt zich af of Evenepoel na de prachtige Tour de France en de dubbele triomftocht op de Olympische Spelen in Parijs zich nog kan opladen en motiveren om er in Zwitserland op het WK nog een lap op te geven.

Het zou wel eens genoeg geweest kunnen zijn voor dit jaar. “Neen”, reageert Vanthourenhout resoluut. “Remco, voor hem is het niet snel genoeg geweest. Qua motivatie ontbreekt het hem zeker niet. Absoluut niet.”

De vraag is hoe hard Evenepoel gevierd heeft na Parijs. “Voor alle duidelijkheid: Remco drinkt nooit alcohol”, gaat Vanthourenhout verder. “Ook bij een fantastisch moment gebeurt dat niet. Wat niet wil zeggen dat hij niet graag viert, hij is er altijd graag bij.”