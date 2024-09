Julian Alaphilippe neemt met wondermooie boodschap afscheid van Remco Evenepoel

Julian Alaphilippe vertrekt na dit seizoen bij Soudal-QuickStep. Hij zal vooral zijn toekomstige ex-ploegmakker Remco Evenepoel hard missen.

Julian Alaphilippe beleefde wondermooie tijden bij Soudal-QuickStep, maar de laatste drie seizoenen ging het een pak minder voor de dubbele wereldkampioen.

Het kwam geregeld tot confrontaties met Patrick Lefevere die zich afvroeg waarom hij zoveel centen in de Fransman investeerde, maar daarvoor niks terugkreeg.

Lefevere deed een voorstel met een loon dat vooral uit bonussen bestond om het contract van Alaphilippe te verlengen, maar de Fransman trekt naar Tudor Pro Cycling.

Hij beleefde ook de opmars van Remco Evenepoel mee. “Hem jong en zo ambitieus zien aankomen en dan zien hoe ver hij is gekomen, dat is ongelofelijk”, klinkt het in La Dernière Heure.

Maar het ging ontzettend snel voor Evenepoel. Hij behoorde meteen tot de beste renners. “Het is niet alleen de overwinning in de Vuelta, in Luik-Bastenaken-Luik of op het WK. Neen, hetgeen ik zal onthouden is meer het zien met welke grinta hij dat allemaal doet.”

Mooie woorden om afscheid van elkaar te nemen. De twee zullen volgend elkaars vijanden zijn, al denkt Alaphilippe niet dat ze elkaar veel in de koers zullen tegenkomen, omdat ze andere doelen hebben.