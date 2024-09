Vanthourenhout komt met informatie over zijn nieuwe job en haalt uit naar Tedesco

Het verhaal van bondscoach Sven Vanthourenhout stopt eind deze maand. Het is afwachten wat zijn nieuwe job zal worden.

Bondscoach Sven Vanthourenhout weet als geen ander dat communicatie met de renners van heel groot belang is. Hij moet selecteren, waardoor je ook heel wat mensen niet gelukkig maakt omdat ze er niet bij zijn.

Dat gebeurt via een telefoontje, maar voor Jasper Philipsen reed hij bijvoorbeeld naar de stageplek van de renner van Alpecin-Deceuninck in Zuid-Frankrijk om hem te vertellen dat Philipsen er niet bij zou zijn op de Olympische Spelen.

In de Tafel van Gert vroeg Gert Verhulst of er grote ego’s bij de renners zitten. “Het zijn allemaal winnaars, allemaal karakters. En ook de ploegenbelangen spelen mee”, klonk het op Play4.

Toch slaagde Vanthourenhout er goed in om telkens een groepsgevoel te creëren, ook al zijn de renners eigenlijk straffe individuen. Waarop Verhulst hem vraagt of hij geen bondscoach van de Rode Duivels zal worden.

De problemen met Thibaut Courtois zijn volgens Vanthourenhout gewoon een groot communicatieprobleem. “Het klopt niet dat je een van de beste spelers ter wereld niet in je ploeg hebt.”

Vanthourenhout stopt na het WK, maar weet nog niet wat hij zal doen. “Het is de bedoeling om iets anders te doen in het wielrennen. Het is nog helemaal niet duidelijk wat, ik heb nog niks beslist. Dat is echt waar. Er zijn veel opties, de beste ploegen ter wereld hebben me iets aangeboden.”

Of hij daar stinkend rijk van zal worden is een ander paar mouwen. “De wedde van een coach is van een andere orde dan topwielrenners en trainers in het voetbal”, reageert Vanthourenhout met een kwinkslag.