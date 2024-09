Grote concurrenten van Remco Evenepoel melden zich om toe te slaan op verschillende WK-dagen

De verschillende WK-selecties lopen binnen en Remco Evenepoel heeft er zo een paar stevige concurrenten bij gekregen. Die zijn onder meer te vinden bij Team Britain.

Er zullen nog wel andere sterke landen aanwezig zijn op het WK, maar Groot-Brittanië schuift een concurrent voor Evenepoel naar voren in beide disciplines, de wegrit en de tijdrit. In het wegwielrennen is dat Tom Pidcock. Die is natuurlijk al eens wereldkampioen kunnen worden in het mountainbiken en in de cross. Een wereldtitel op de weg zou zijn hattrick compleet maken.

"Tom Pidcock zal de leiding nemen in het team van de heren elite, na een drukke zomer inclusief het verlengen van zijn olympische titel in het mountainbike, een bronzen medaille op het WK mountainbike en een top 10 in de Tour of Britain. Pidcock krijgt Tour of Britain-winnaar Stevie Williams aan zijn zijde", staat te lezen op de website van British Cycling.

Broertjes Yates in steun van Pidcock

Team Britain heeft ook nog een andere ijzers in het vuur, bijvoorbeeld de broertjes Adam en Simon Yates. Zij zullen voor het eerst nog eens aan elkaars zijde koersen sinds de Olympische Spelen van 2021. Ook Oscar Onley, Mark Donovan, James Knox en Jake Stewart zillen deel uitmaken van het Britse team in Zürich. Dat maakt dat Groot-Brittanië toch één van de sterkere ploegen heeft.

© photonews

Daarnaast is er ook nog de tijdrit. Evenepoel is in deze discipline dit jaar de sterkste gebleken, maar de jonge Tarling wil die tendens keren. "Na het nipt missen van een olympische medaille in het tijdrijden, zal drievoudig nationaal kampioen tijdrijden Joshua Tarling er opnieuw staan met het doel om beter te doen dan zijn bronzen medialle op het WK van 2023."

Evenepoel moet aan de bak

Zo kom je automatisch bij goud en zilver terecht. Remco Evenepoel is een gewaarschuwd man. Hij zal aan de bak moeten als hij in de wegrit of de tijdrit goud wil behalen.