WOW! Wout van Aert schrijft 'liefdesbrief' naar zijn ploeg Visma-Lease a Bike en sleept unieke deal in de wacht

Het is een bijzonder partnerschap tussen Wout van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike. De liefde is zo groot dat ze minstens zal blijven duren tot het einde van zijn carrière.

Wout van Aert en zijn gezin hebben bij Visma-Lease a Bike een echte thuis gevonden. Het filmpje dat op de sociale media van de Nederlandse wielerploeg verschijnt is dan ook iets wat je zelden zal tegenkomen in de topsport. In de video schrijft Van Aert een brief naar zijn eigen ploeg om aan te kondigen dat hij tot het einde van zijn actieve carrière bij het team zal blijven.

"Met een hart vol nostalgie ben ik teruggekeerd naar de mooie momenten die we samen hebben beleefd. Bij het terugblikken voel ik de warmte van bijzondere ritten in de Tour en de vreugde die we hebben gekend bij overwinningen. Zoals in de Vuelta, mijn eerste Monument in Sanremo, de Strade Bianche, de sprint op de Champs-Élysées, de Mont Ventoux en mijn allereerste overwinning in de Tour", herinnert Van Aert zich.

Visma-Lease a Bike de veilige haven van Van Aert

Hij is natuurlijk ook de vele tegenslagen en valpartijen niet vergeten. "Samen hebben we die moeilijke momenten gedragen en zijn we sterker teruggekomen. We hebben zoveel gedeeld. Zoveel gelachen, gejuicht en gehuild. Dit team is mijn veilige haven, mijn thuis. Hier voel ik me geliefd en gekoesterd, net als mijn gezin. Samen hebben we iets mooi opgebouwd. Iets dat voelt als een liefde die eeuwig zal duren."

📝 𝓐 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻 𝓯𝓻𝓸𝓶 𝓦𝓸𝓾𝓽 𝓽𝓸 𝓸𝓾𝓻 𝓽𝓮𝓪𝓶 😍 pic.twitter.com/TuzOfigzGA — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 18, 2024

Eeuwig, dat is wel heel erg lang, beseft ook Van Aert. "Ik voel een diepe dankbaarheid. Daarom heb ik besloten om hier voor altijd te blijven. Misschien niet letterlijk tot in de eeuwigheid, maar in ieder geval tot het einde van mijn actieve carrière. Dat moment ligt nog ver voor mij weg. Ik ben blij dat we samen verder gaan met de verbintenis die geen einddatum kent."

Van Aert en ploeg bereiken zeldzaam akkoord

Van Aert sleept zo een unieke overeenkomst in de wacht, want welke andere ploeg geeft een renner een contract tot het einde van zijn loopbaan, zonder te weten wanneer dat moment zal aanbreken? "True love lasts forever", besluit Van Aert in het Engels.