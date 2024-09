Belgische ex-renner heeft verhaal van Stig Broeckx nooit losgelaten: "Remco Evenepoel heeft gelijk als hij dat zegt"

Remco Evenepoel heeft nu al zo'n status dat over verschillende zaken naar zijn mening gevraagd wordt. Ook over de veiligheid in de koers. Het zijn vaak de renners die het gevaarlijk maken, liet hij onlangs optekenen.

Het is ook een thema dat Tim De Troyer niet koud laat. Als ex-prof bij Wanty-Groupe Gobert en Vérandas Willems heeft hij ook veel gezien. Vooral het verhaal van Stig Broeckx laat een blijvende indruk op hem na. "Bij de val van Stig Broeckx in de Ronde van België reed ik misschien 50 meter achter hem. Wie die val echt zag, die blijft dat meedragen. Dat was zo’n verschrikkelijke crash", zegt De Troyer aan Wielerverhaal.

Hij herinnert zich hoe ze vijf minuten eerder aan het praten waren. "Ik reed naast Stig, we waren aan het babbelen en in de afdaling van Baraque Fraiture zeg ik tegen Stig dat ik m’n regenjasje naar de volgwagen ga brengen. 'Tot sebiet', zegt Stig. Ik geef m’n jasje af, haast me weer naar voor, en ik zie die motor in het peloton gekatapulteerd worden en Stig aanrijden."

Evenepoel heeft gelijk over risicovolle renners

Dat zijn dingen die je voor altijd bijblijven. Zoveel jaren later is er overigens nog altijd veel ruimte om de veiligheid in de koers te verbeteren en ernstige valpartijen te vermijden. "Als je ziet wat er dit jaar weer allemaal is gebeurd in het peloton. En het grootste risico zijn vaak nog altijd de andere renners. Remco Evenepoel heeft gelijk als hij dat zegt."

© photonews

De Troyer is het nieuws over Broeckx altijd blijven volgen. "Ik heb grenzeloze bewondering voor Stig. Heb je die documentaire van Eric Goens gezien? Heel mooi dat die familie nooit de hoop heeft opgegeven en op geen moment heeft gedacht 'dit is het dan, beter mogen we niet meer verwachten'. Ze zien Stig zijn revalidatie echt als een nog steeds verder evoluerend proces. En dat werkt."

Stig Broeckx heeft weer normaal leven

Ondertussen is Broeckx er inderdaad relatief goed bovenop gekomen. "Als je ziet wat Stig intussen bereikt heeft, dat is wel knap. Die kan na zo’n klap en zo’n verwondingen terug een normaal leven leiden, terwijl zogenaamde specialisten dachten dat daar geen kans meer toe was. Het is heel knap dat hij daarin geslaagd is."