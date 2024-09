Mecanicien ontslagen na de Spelen in Parijs: "Enige juiste beslissing"

Op de Paralympische Spelen liep het grondig fout voor Tim Celen. Hij kwam voor goud in de wegrit, maar moest tevreden zijn met de zesde plaats.

Tim Celen pakte bij het begin van de Paralympische Spelen in Parijs brons in het tijdrijden voor de categorie T2. Zijn grote doel was echter houd pakken op de wegrit. Maar dat lukte helaas niet.

Hij werd zesde, op zich niet slecht, maar zijn prestatie werd teniet gedaan door een niet goed vastgezette veiligheidsbar. Die was het gevolg van een fout van de mecanicien. Een menselijke fout, zo bleek achteraf en dus geen sabotage.

De mecanicien werd ontslagen. Het was niet Celens vaste mecanicien, maar eentje die van de wielerbond speciaal voor de Spelen. “Na de eerste bocht, nog geen 500 meter na de start riepen ze al naar mij dat mijn veiligheidsbar eraf lag”, vertelt Celen aan Het Belang van Limburg.

“Omdat er niemand tegen was gereden, wist ik meteen dat die gewoon niet vast stond. Aan één kant was die bar gewoonweg niet vastgedraaid, en was die helemaal losgekomen. Het is niet mijn taak om dat vast te zetten of om dat te controleren. Dat is de taak van de mecanicien.”

De ontgoocheling is nog altijd heel erg groot. “Zoiets kan niet door de beugel. Zeker op zo’n wedstrijd, waar heel veel van afhangt. Mocht ik die wedstrijd winnend hebben kunnen afsluiten, had ik mijn palmares compleet kunnen maken. En ik was ook goed. Dat zag je al in de tijdrit.”

Celen vindt het ontslag terecht. “Ik heb nadien met mijn trainer gesproken en via hem heb ik vernomen dat hij ontslagen werd. Zijn ontslag was de enige juiste beslissing. Ik wil hier ook wel benadrukken dat ik enkel over hem niet tevreden ben, voor de rest van het team heb ik alleen maar positieve woorden.”