Ex-wereldkampioen benoemt dé zwakte van Remco Evenepoel: "Daarin is hij wisselvallig"

Zondag staat het WK tijdrijden op het programma. Titelverdediger Remco Evenepoel is de topfavoriet, al ziet ex-wereldkampioen Tom Dumoulin nog een werkpuntje.

Tom Dumoulin, die in 2022 definitief zijn fiets aan de haak hing, weet waarover hij spreekt als het over tijdrijden gaat. De Nederlander werd in 2017 zelf wereldkampioen tegen de klok en pakte in 2016 en 2021 zilver op de Spelen.

Evenepoel en Dumoulin stonden drie keer samen aan de start van een tijdrit. In de UAE Tour in 2019 en in 2021 op de Spelen en in de Benelux Tour. Drie keer was Dumoulin de beste, maar Evenepoel was toen nog bijzonder jong.

Voor Dumoulin is het grootste voordeel van Evenepoel zijn aerodynamica. "Evenepoel is gemaakt om op een tijdritfiets te zitten. Hij kan zijn hoofd heel mooi tussen zijn schouders leggen", zegt Dumoulin bij WielerFlits.

Dumoulin over werkpunt van Evenepoel

Toch ziet Dumoulin ook nog een werkpunt bij Evenepoel, nl. zijn bochtentechniek. "Daarin is hij nog een beetje wisselvallig", stelt de Nederlander. De ene keer gaat het goed, de andere keer lijkt Evenepoel met schrik te rijden.

"Neem nu de eerste bochten in de eerste tijdrit van de Tour de France dit jaar. Dat zag er niet uit." Op de Spelen was Evenepoel, in de regen, dan weer bij de beteren. En pakte hij de gouden medaille.