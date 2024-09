Patrick Lefevere ziet hoe Italiaanse koersen op slinkse wijze Remco Evenepoel willen strikken

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel liet eventjes de teugels los na de Olympische Spelen, maar dat was ook helemaal normaal, zeker met zijn eerste Tour de France er ook nog eens vlak voor.

Onze landgenoot is ondertussen echter weer helemaal in topvorm, zo vertelde hij op de persconferentie van Belgian Cycling naar aanleiding van het WK tijdrijden van dit weekend.

Ook Patrick Lefevere ziet dat het helemaal goed zit. “Nu zag ik op Strava toch weer een straffe training: zeven uur gefietst. 260,74 kilometer in totaal, met 3.594 hoogtemeters. Het is de gemene deler van alle grote kampioenen”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Na het WK rijdt Evenepoel in ieder geval nog de Ronde van Lombardije. Er zijn echter heel wat Italiaanse koersen die de dubbele olympische kampioen aan de start willen zien, zoals de Coppa Bernocchi en Giro dell’Emilia.

Dat gebeurt echter op slinkse wijze. “De organisatoren doen daarvoor graag een beroep op ploegleider Davide Bramati als breekijzer. Ik verwacht hem binnenkort in mijn bureau te zien.”

Lefevere weet al hoe dat gesprek zal verlopen. “Ik vraag – ondertussen pro forma – hoe het zit met het startgeld. Brama antwoordt dat de organisatie geen geld heeft, maar dat die koersen goed zijn om het ritme vast te houden richting Lombardije. Daar moeten we het dan mee doen.”