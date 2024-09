Remco Evenepoel zegt waar het op staat over hardnekkige transfergeruchten en wat die allemaal met hem doen

Hardnekkige transfergeruchten, het is iets waar Remco Evenepoel mee heeft leren leven. Nu is het op dat vlak toch al opnieuw een weekje wat stiller.

Wellicht is dat maar best ook, want Evenepoel moest zich uiteraard toeleggen op het WK tijdrijden. Het is wel pittig geweest, want Evenepoel werd weer sterk in verband gebracht met Red Bull-BORA-hansgrohe, ondanks zijn lopend contract bij Soudal Quick-Step. Dat is ook lang niet voor de eerste keer. Evenepoel probeert alles naast zich neer te leggen.

Het Laatste Nieuws vroeg hem wel of hij als vervelend ervaart wanneer de geruchten weer eens opborrelen. "Ja, toch wel. Vooral als er zo goed als niets van aan is. Dan is dat toch wel ambetant, vooral omdat ik mij altijd probeer te focussen op datgene waar ik mij moet op focussen", maakt Evenepoel duidelijk. Het verleden toont aan dat hem dat wel lukt, want op de grote afspraken stelt hij zelden teleur.

Om daar in alle rust naar toe te leven, dat is hem vaak niet gegund. "Dan komt er toch altijd een impuls van buitenaf bij, die je eigenlijk niet wil hebben. Zeker niet in de voorbereiding op wat er nu allemaal nog komt, met de WK's en de Italiaanse klassiekers", laat Evenepoel blijken dat een voorbereiding zonder gedoe hem wel een keer zou bevallen.

Hij is wel een renner die bekend staat om zijn mentale sterkte en dat helpt ook om hier mee om te gaan. "Uiteindelijk ben ik wel iemand die dat snel van mij af kan zetten, ook al lukt dat soms niet even gemakkelijk. Het is iets wat er al een paar jaar bijhoort, maar het zou af en toe wat minder mogen. Gelukkig heb ik soms een harde kop."

Die geruchten lijken inderdaad een factor in de carrière van Evenepoel, veel meer dan dat in de carrière van de modale wielrenner het geval is.