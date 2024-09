Trainer van Remco Evenepoel gaat bondscoach Sven Vanthourenhout achterna

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel rijdt volgende week zondag het WK op de weg. Onze landgenoot is één van de kandidaten voor de regenboogtrui.

Net geen 274 kilometer en officieel 4.470 hoogtemeters liggen er op het parcours van de wegrit op het WK in het Zwitserse Zürich. Spek naar de bek van Remco Evenepoel, maar ook mannen als Van der Poel, Hirschi en Pogacar zijn heel blij met een dergelijke koers.

Zeker de winnaar van de Tour de France heeft de voorbije dagen in Canada laten zien dat hij helemaal klaar is om de regenboogtrui van Van der Poel over te nemen.

“We weten dat Tadej Pogacar een hele lastige klant wordt. Zeker op zo’n zwaar parcours”, zegt Koen Pelgrim, trainer van Remco Evenepoel, aan Het Laatste Nieuws.

“Maar goed. We kunnen daar een hoop clichés tegenaan gooien. Dat de koers altijd moet worden gereden, bijvoorbeeld. En dat je niet veel meer kan doen dan jezelf zo goed mogelijk voorbereiden om die dag zo hard mogelijk te fietsen.”

Al bouwt Pelgrim meteen ook de nodige voorzichtigheid in. “Hij blijft inderdaad een mens, geen robot die we altijd en overal minutieus kunnen afstellen”, zegt de trainer over Evenepoel.

Daarmee gaat hij bondscoach Sven Vanthourenhout achterna, die al vroeg om mild te zien voor Remco Evenepoel als het voor één keer niet zou lukken.