🎥 Arnaud Démare komt stapje dichter bij mythische kaap, jonge Belg knap op podium

Met Paris-Chauny stond er ook in Frankrijk een sprintersbal op het programma. Ook daar was Jasper Philipsen de titelverdediger, maar hij verdedigde zijn titel niet. En dus was er uiteindelijk succes voor een thuisrijder.

Jan Münzer (Storck-Metropol) en Antoine L’Hote (Decathlon AG2R La Mondiale Development) waren de eerste twee vluchters van de dag, maar ze kregen al snel het gezelschap van Jannik Steimle (Q36.5), Jensen Plowright (Alpecin-Deceuninck) en Alexis Gougeard (Cofidis). Plowright en Steimle bleken de sterksten voorin en zongen het daardoor het langste uit, maar op twintig kilometers van het einde waren ook zij eraan voor de moeite. 🏆🇫🇷Arnaud Demare (Arkea-B&B Hôtels) gana al sprint la 🇫🇷Paris-Chauny 2024 #ParisChaunypic.twitter.com/bM3V5sBdEf — NotiCiclismo 🌈 #zurich2024 (@Noticiclismo1) September 22, 2024 Onder meer Xandro Meurisse en Dries De Bondt probeerden in het slot een massasprint nog te onlopen, maar dat zou uiteindelijk niet lukken. In een koers met 2000 hoogtemeters kregen we de kroniek van de sprint. Démare de man in de sprint Daarin stond er geen maat op Arnaud Démare, die zo alweer een stapje dichter bij de mythische kaap van de honderd overwinningen komt. Hij won in eigen land voor Paul Penhoët. Milan Fretin spurtte naar een knappe derde plaats, met Sente Sentjens (6e) en Sander De Pestel (9e) eindigden er nog twee Belgen mooi in de top-10 van Paris-Chauny.