Bondscoach Sven Vanthourenhout kreeg duidelijk advies: "Dat is niet jouw plaats"

Voor bondscoach Sven Vanthourenhout wordt het WK in Zürich zijn laatste opdracht. Hij blikt ook al even vooruit voor wat daarna volgt.

Sinds november 2020 is Sven Vanthourenhout bondscoach, maar na het WK in Zürich vertrekt. Vanthourenhout heeft naar eigen zeggen nog geen nieuwe job, maar zal in 2025 wel in de WorldTour aan de slag zijn.

Hij kreeg onder meer aanbiedingen al een aanbieding van UAE Team Emirates in 2023, maar legde dat toen naast zich neer. Al is de kans groot dat hij geen ploegleider wordt, zegt Vanthourenhout zelf.

Vanthourenhout wordt geen ploegleider

Hij zette de voorbije acht jaar mee de lijnen uit bij Belgian Cycling. "Ik denk dat ik de capaciteiten heb voor een leidinggevende functie, zonder nu te verkondigen dat ik per se ergens de baas wil worden", zegt hij bij HLN.

Een rol als sportief manager of performance manager dus. "Wanneer ik recent praatte met mensen, adviseerden ze allemaal: 'Wordt niet de man achter het stuur van de volgwagen, want dat is niet jouw plaats'."

Die adviseurs waren niet de minsten. Zo legde Vanthourenhout zijn oor te luister bij Tomas Van Den Spiegel en Wouter Vandenhaute, maar ook bij José De Cauwer en Adrie van der Poel. "Mensen met een uitgesproken mening."