Dat is duidelijk: Filippo Ganna spreekt zich uit over topfavoriet Remco Evenepoel

Filippo Ganna kwam op de Olympische Spelen het dichtste in de buurt van Remco Evenepoel. Sindsdien ging het heel wat minder voor de Italiaan, al is er wel beterschap.

"Ik had wat hoogte- en dieptepunten na de Spelen", zegt Ganna bij Cyclingnews. Op de Spelen pakte hij dus zilver in de tijdrit, in de ploegenachtervolging op de baan pakte hij met Italië de bronzen medaille.

Eind augustus kwam Ganna weer in actie in de Deutschland Tour, maar daar hing hij dagelijks achteraan het peloton. In de Renewi Tour gaf Ganna al na één rit op, nadat hij het peloton amper kon volgen.

De Italiaan liet het EK schieten, maar richtte zich toch nog eens op het WK. "Ik had twee opties. Ik kon ermee stoppen voor 2024 of proberen om op het WK nog iets te doen. Ik heb voor dat laatste gekozen, ik heb geprobeerd om nog wat vorm te vinden voor het WK."

Evenepoel grote favoriet voor Ganna

"We zullen snel zien of dat het waard was. Ik voel me goed, het zonnetje schijnt en de moraal is hoog. Ik wil niet achterom kijken, ik wil vooruit kijken naar de laatste inspanningen van dit seizoen", stelt de Italiaan.

Voor het goud kijkt hij wel naar Remco Evenepoel. "Er is slechts één favoriet. We zullen zien met hoeveel tijd hij ons verslaat", voelt Ganna de bui al hangen. Zijn laatste wereldtitel dateert al van 2021.