José De Cauwer komt met vreemd advies voor Remco Evenepoel voor WK-tijdrit

Remco Evenepoel verdedigt in Zürich zijn regenboogtrui in het tijdrijden. Al kan een opvallend feit op het parcours voor miserie zorgen.

Er zijn veel vraagtekens voor het WK-tijdrijden in Zwitserland. Is Remco Evenepoel in vorm om zijn wereldtitel te verlengen? En hoe zit het met zijn concurrenten Ganna, Küng, Tarling, McNulty en Roglic, waar ook twijfel over is.

Het parcours in Zürich is alleszins op maat van Remco Evenepoel. Eerst is er een vlak stuk van zo'n 20 kilometer, daarna volgt een heuvelzone van zo'n 11 kilometer, waarna het nog zo'n 13 kilometer vlak is.

De Cauwer geeft advies aan Evenepoel

De Cauwer zag dat het een mooi parcours is voor Evenepoel">José De Cauwer zag dat het een mooi parcours is voor Evenepoel, die er zeker zijn ding zal kunnen doen. Al stelde hij wel iets anders opvallend vast op het parcours, nl. vliegende mieren. Kunnen zij een spelbreker zijn?

"De renners hebben één geluk: ze blijven op dezelfde plaats hangen", stelt De Cauwer bij Sporza. "Gelukkig kunnen ze Remco niet volgen." Het advies van De Cauwer is wel "mond toe" tijdens de tijdrit.

"Er kwam daarnet een wielertoerist voorbij met zijn mond open. Hij vertelde me dat hij niet meer moest eten", lacht De Cauwer nog. En zo zijn er altijd verrassingen op een WK-parcours.