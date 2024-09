Neef van Remco Evenepoel doet boekje over hem open: "Als Remco je iets vraagt, dan..."

Remco Evenepoel groeide de voorbije jaren uit tot een van de beste renners ter wereld. Verliezen doet hij niet graag, in alles wat hij doet.

Dario Kloeck is de vier jaar oudere neef van Remco Evenepoel en kent hem dus door en door. Niet alleen omdat ze in hun jeugd vaak samen waren, maar ook omdat Kloeck sinds 2022 ook als mecanicien werkt bij Soudal Quick-Step.

Evenepoel en Kloeck groeiden dus samen op. Evenepoel wilde altijd spelen. Niet op de PlayStation, maar wel buiten. Ook al had hij ook wel een pooltafel. Voor televisie zitten was niets voor Evenepoel.

Evenepoel was eerst voetballer, maar stapte in 2017 over naar het wielrennen. In het voetbal was Evenepoel aanvoerder bij Anderlecht en de Rode Duivels, zijn prestaties in de koers liegen er ook niet om.

Evenepoel blinkt ook uit in padel

"Laten we zeggen dat hij een ijzeren wil heeft en niet graag verliest", stelt Kloeck bij Het Nieuwsblad. Begin dit jaar deden de twee neven samen mee aan een padeltoernooi in Amsterdam. En Evenepoel blonk ook in die sport uit.

"Eigenlijk is het simpel: als Remco je vraagt om iets te doen, wil dat zeggen dat hij het heel goed kan. Want hij kan zich niet voorstellen dat hij verliest. Nooit", stelt Kloeck. Die mentaliteit leverde hem op de fiets al heel wat mooie dingen op.