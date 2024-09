Uijtdebroeks, Van Aert, Vingegaard...: Visma-Lease a Bike zit met de handen in het haar

Cian Uijtdebroeks heeft een punt gezet achter zijn seizoen nadat hij moest opgeven in de Vuelta met corona. Zijn ploeg Visma-Lease a Bike zit stilaan met de handen in het haar.

Terwijl in 2023 bijna alles van een leien dakje liep voor Visma-Lease a Bike, is 2024 een absoluut rampjaar. Kopmannen Jonas Vingegaard en Wout van Aert vielen zwaar en misten zo een deel van het seizoen.

Ondertussen hebben de twee ook al een punt gezet achter hun seizoen. Vingegaard door de geboorte van zijn zoon, Van Aert na een valpartij in de Vuelta. En ook Cian Uijtdebroeks komt dit jaar dus niet meer in actie.

Veel blessures bij Visma-Lease a Bike

Robert Gesink zette na de Vuelta een punt achter zijn carrière, Koen Bouwman moest na een val de Ronde van Luxemburg overslaan. En de ziekenboeg van Visma-Lease a Bike zit ook nog eens overvol.

Tim van Dijke (gebroken pols), Thomas Gloag (gebroken ellebogen), Ben Tulett (gebroken schouder), Dylan van Baarle (gebroken heup) en Loe van Belle (gebroken schouder) zijn allemaal out. En dus heeft de ploeg nog maar zo'n 15 tot 18 renners ter beschikking.

"Laten we zeggen dat er nu niets meer mag gebeuren, want dan moeten we bijvoorbeeld in Parijs-Tours wel echt met zes man gaan starten, omdat onze opleidingsploeg daar ook rijdt", zegt ploegleider Arthur van Dongen bij In de Leiderstrui.