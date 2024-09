De Cauwer zwaait met lof voor Evenepoel: "Dát maakt die tijdritwinst nog straffer"

Remco Evenepoel pakte in Zürich zijn tweede wereldtitel op rij in het tijdrijden. Al begon dat wel met een stressmomentje, wat het voor José De Cauwer zelfs nog mooier maakt.

Remco Evenepoel stond zo'n minuut voor de start van het WK tijdrijden al klaar op zijn fiets. Mooi op tijd dus. Uit gewoonte of zonder na te denken trapt Evenepoel een paar keer achteruit, waardoor zijn ketting eraf valt.

De mecaniciens snellen te hulp en hebben toch wat moeite om de ketting opnieuw op het gigantische voorblad te leggen. Een halve minuut voor de start lukt het, waardoor Evenepoel toch gewoon van start kan gaan.

Geen powermeter voor Evenepoel in tijdrit

"Het was een apart verhaal, want voor hetzelfde geld lukte het niet meer. Op zich was de fiets geen probleem, er stond een reserve klaar. Maar om mentaal die knop om te draaien... Dat maakt die tijdritwinst nog straffer", zegt José De Cauwer bij Sporza.

Het gevolg was wel dat Evenepoel zonder powermeter moest rijden en dus zijn wattages niet wist. En Evenepoel is iemand die net heel hard vertrouwd op de die cijfers in een tijdrit. Hij noemde het dan ook de moeilijkste tijdrit ooit.

Voor De Cauwer maakt het de overwinning extra mooi. "Je bent op jezelf aangewezen. Al heb je ook de volgwagen, natuurlijk. Het was een beetje old school. Dat maakt het des te mooier", besluit hij.