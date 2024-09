Patrick Evenpoel onthult waar hij eerst aan dacht bij tweede wereldtitel van zijn zoon Remco: "Als vader..."

Voor de tweede keer op rij is Remco Evenepoel wereldkampioen tijdrijden geworden. Vader Patrick Evenepoel was vooral blij dat zijn zoon heelhuids aan de finish was aangekomen.

Voor het WK tijdrijden hadden zowat alle Belgen gewaarschuwd voor een gevaarlijke afdaling op het parcours. Op die strook konden snelheden gehaald worden tot bijna 100 kilometer per uur, op niet het beste asfalt.

Vader Patrick Evenepoel was dus eerst en vooral blij dat zijn zoon zonder valpartij over de meet was gekomen in Zürich. "Die afdaling was toch tricky", zei Patrick Evenepoel bij Sporza. "Als vader ben ik blij dat hij heelhuids binnenkomt."

"Daar in die afdaling geen risico nemen, dat mag. Hij wint en dat is geweldig. Wij zijn altijd trots natuurlijk." Na twee olympische titels pakt Evenepoel nu dus ook zijn tweede wereldtitel op rij in het tijdrijden.

Patrick Evenepoel over kettingprobleem

Bij de start ging het toch even mis door het kettingprobleem van Evenepoel, die amper een halve minuut voor de start werd opgelost. "In de wegrit op de Spelen reed hij ook lek. Ik vond dat hij nu rustig bleef en dat is maar goed ook."

Ondanks dat stressmoment en het feit dat Evenepoel zonder powermeter moest rijden, knalde hij toch naar zijn tweede wereldtitel op rij. "Blijkbaar heeft hij een harde kop", besloot vader Patrick.