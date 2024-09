Remco Evenepoel panikeerde in aanloop naar WK tijdrijden: "Het was zorgwekkend"

Remco Evenepoel pakte de zondag zijn tweede wereldtitel tijdrijden op rij. Toch verliep zijn voorbereiding niet van een leien dakje.

De tweede wereldtitel tijdrijden op rij kwam zeker niet op bestelling bij Remco Evenepoel. Na de Olympische Spelen in Parijs nam Evenepoel wat vakantie, toen hij opnieuw begon te trainen in Spanje werd Evenepoel ziek.

Toen de dubbele olympische kampioen begin september aan de start kwam van de Tour of Britain waren er dan ook veel twijfels. Evenepoel twijfelde zelfs of hij op tijd in vorm zou geraken voor het WK in Zürich.

Veel twijfel bij Evenepoel in Groot-Brittannië

"Mijn benen, mijn lichaam, ze verdroegen totaal geen intensieve trainingen. Zorgwekkend", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad. Evenepoel besliste dan ook om het EK tijdrijden in Hasselt te laten schieten.

Wat na het WK tijdrijden uiteindelijk de goede beslissing leek te zijn. Dat blijkt ook uit de uitslag van het WK. "Wellicht niet toevallig zijn de eerste twee hier renners die het EK uiteindelijk niet gereden hebben."

Door het laten vallen van het EK tijdrijden kon Evenepoel wat langer trainen in Spanje en toen gingen de trainingen wel beter. Het vertrouwen kwam snel terug, met dus een tweede wereldtitel tijdrijden op rij.