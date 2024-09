Vansevenant heeft duidelijke mening over WK-vorm Van der Poel én waarschuwt voor outsider

Mauri Vansevenant maakte liet in de Ronde van Luxemburg een goede indruk na. En hij zag daar iemand die veel indruk maakte met oog op het WK in Zürich.

In de Ronde van Luxemburg won Mauri Vansevenant de koninginnenrit, zijn eerste overwinning in anderhalf jaar. Hij stond zo goed in het klassement en werd in de eindstand uiteindelijk vierde op drie seconden van het podium.

In de slotrit werd Vansevenant negende en had net als Van der Poel het probleem dat hij moest gokken op het juiste moment. Gaudu, Tiberi, Simmons en Jegat reden weg in de finale, die eerste twee sprongen nog over Vansevenant in de eindstand.

Vansevenant over Van der Poel en Hirschi

Vansevenant is er op het WK in Zürich komende zondag niet bij, maar hij zag wel een aantal favorieten aan het werk. Onder meer titelverdediger Mathieu van der Poel, die tweede eindigde in Luxemburg.

"Over de vijf dagen gezien was hij veruit de beste in een niet te onderschatten rondje waarin het elke dag knap lastig was", zegt Vansevenant bij Het Nieuwsblad. Over Marc Hirschi had Vansevenant ook nog iets te zeggen.

Hij won vijf keer op rij voor de Ronde van Luxemburg en loste Van der Poel ook in de koninginnenrit, maar echt opvallen deed hij niet. "Hij bouwde vooral extra vermoeidheid op", stelt Vansevenant. "Hij trainde elke dag nog bij en reed telkens met de fiets naar het hotel. Ik verwacht Hirschi zondag toch ook."