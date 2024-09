Vanthourenhout onthult: Evenepoel zet ploegmaats op scherp voor WK-wegrit met Whatsapp-bericht

Remco Evenepoel pakte op het WK al de wereldtitel in het tijdrijden. En daar kan zondag nog een tweede titel bijkomen.

Voor het tweede jaar op rij pakte Remco Evenepoel de wereldtitel in het tijdrijden. Net als vorig jaar hield Evenepoel Filippo Ganna af. In Glasgow was het verschil 12 seconden, in Zürich amper 6 seconden.

Na dubbel olympisch goud is het voor Evenepoel nog een titel dit jaar. Het BK en het EK liet Evenepoel dit jaar schieten, hij scoort dus aan 100% in kampioenschappen dit jaar. Blijft dat ook zo komende zondag.

Evenepoel motiveert ploegmaats voor WK-wegrit

Want dan staat het wereldkampioenschap op de weg op het programma. Tadej Pogacar blijft echter de topfavoriet, met ook nog Mathieu van der Poel die zijn titel verdedigt. Maar Evenepoel heeft er wel zin in.

Bondscoach Vanthourenhout onthulde dat Evenepoel zijn ploegmaats al heeft gemotiveerd voor komende zondag in de Whatsapp-groep. "Daar heeft Remco daarnet de communicatie nog beëindigd met de woorden: "Houd jullie maar klaar!"", zei Vanthourenhout bij Sportweekend.

Victor Campenaerts, Tim Wellens, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Quinten Hermans, Maxim Van Gils en Laurens De Plus weten dus waar ze aan toe zijn zondag. Pakt Evenepoel opnieuw de dubbel?