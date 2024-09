België meester in het tijdrijden: maar hoe komt dat nu zo plots?

De voorbije jaren groeide de belangstelling voor het tijdrijden. Remco Evenepoel kreeg ook in andere categorieën de nodige opvolgers.

Remco Evenepoel werd dit jaar olympisch kampioen tijdrijden en pakte in Zwitserland vorig weekend ook de regenboogtrui in die discipline. Hij trok de voorbije jaren heel veel aandacht daarmee.

Toch is hij niet de grondlegger van de aandacht voor het tijdrijden. “Het succes hier is een groot stuk de erfenis van Victor Campenaerts”, klinkt het bij bondscoach Serge Pauwels aan Sporza.

“Hij heeft zich het tijdrijden eigen gemaakt en ervoor gezorgd dat er heel wat renners gevolgd zijn in zijn zog en controle hebben genomen over de discipline.”

Campenaerts pakte twee Europese titels, maar vooral met zijn werelduurrecordpoging zorgde hij voor de nodige interesse voor het tijdrijden. Vijf jaar geleden kreeg dat enorm veel aandacht.

“Dat leefde wel heel hard in België”, herinnert Campenaerts zich. “Ik weet niet of je dat weet, maar er hebben toen meer mensen naar het uurrecord gekeken dan naar ‘Thuis’. En dat is toch een redelijke referentie in België, hé?.”